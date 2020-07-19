الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا بمجلس الإدارة.

وحسب مواقع محلية، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما أعرب عن اعتزازه وزملائه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة بهذه الثقة الكريمة التي تعد تشريفا كبيراً في سبيل خدمة هذه الرياضة العريقة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في كل ما ينهض بالفروسية السعودية ويضعها في مكانتها اللائقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، الذي كانت له الأيادي البيضاء والوقفات المشهودة على الفروسية طوال تاريخها، مثمنًا متابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الذي يحرص على تطور ورفعة رياضة الفروسية ويوجه دائماً بتسخير جميع الإمكانات في سبيل وصول هذه الرياضة الأصيلة إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة في جميع المجالات.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل :” إنه سيعمل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة، وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات”.


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