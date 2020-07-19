» تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 90 حالة وفاة و2310 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تم فحص 15737 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في البلاد لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 793024 نموذجا".

وأضاف: "كما سجلت الوزارة 2036 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 60528 حالة، والإصابات 92530، بينما وصلت الوفيات إلى 3781 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس السبت، تسجيل انخفاض في أعداد إصابات ووفيات كورونا، حيث سجلت 2049 إصابة و75 حالة وفاة.



