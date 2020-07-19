  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:22 م
Advertisements
بحث متقدم
زايد

بيان رسمي.. إصابات كورونا تواصل التراجع

الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الطفلة لجين

إعلان جنسي يهز السعودية وتحرك عاجل من النيابة

السيسي

"السيسي" يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

شكري

"شكري" يتحدث عن مواجهة عسكرية حاسمة

المفتي يدين محاولة اغتيال علي جمعة

البرلمان يلغي لقب "فضيلة المفتي" من القانون الجديد

سفير الصين لدى بريطانيا

فيديو صادم للأويجور يضع سفير الصين في لندن في مأزق.. ماذا قال؟

أمير الكويت

تدهور صحة أمير الكويت وتكليف ولي العهد باختصاصاته

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عبدالعال

عاجل.. 200 ألف جنيه عقوبة الغش في الامتحان

الأعلى لمشايخ ليبيا: "شعبنا مستبشر خير بعد لقاءنا بالسيسي"

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا": السيسي زعيم الأمة

#

بشرة خير..عودة العمل لـ" هليوبوليس" بعد خروج آخر مريض لكورونا

#

بعد 40 عامًا.. "عمر المختار" يفجر أزمة في ليبيا تصل للقضاء

#

بكري للسراج: إذا تأكدنا أنكم قتلتكم أبناءنا المصريين فهذا ما سيحدث لكم

ليبيا

الرئيس

مشايخ

الديهى

قال الشيخ محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل، إن صاحب البيت لا يستأذن، ونحن كنا في بيتنا وما شعرنا أثناء وجودنا في مصر إلا أننا وسط أهلنا، فمصيرنا واحد وشعبنا واحد.

وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أن هناك استبشار خير لدى الشعب الليبي، وعقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تأكدوا أن هناك سند وظهر يحمي هذا الأمة التي عانت الامرين، والأن نحن في ظل احتلال تركي، معقبًا: "إن شاء الله قريبًا تعود ليبيا لحضن أهلها، بفضل الدعم العربي وعلى رأسه الدعم المصري".

وتابع رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل، ردًا على انتقاد حكومة الوفاق للقبائل الليبية عقب لقاءهم بالرئيس السيسي، أن هؤلاء يعرفون جيد من الذين التقوا الرئيس السيسي، ومدى عمق هذه القبائل وتأثيرها في الغرب والشرق، ومن حقهم أن يقولوا ما قالوا، بغض النظر عن التضليل الإعلامي، فهم لا يعترفوا بحدود الوطن ولا قبيلة، ويذهبوا حيث تكون جماعتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تتهم الصين باضطهاد الإيغور وتفتح باب التجنيس أمامهم
» "ميسي" يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا
» تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا في العراق
» رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا
» تراجع إصابات كورونا في الجزائر
» إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات منذ 5 أشهر
» حالة وفاة تهز السعودية
» أطول مريض بكورونا في بريطانيا تتعافى بعد 13 يومًا بالمستشفى
» مخاوف من استغلال كمامة الوجه في استهدف مسئولين بارزين ببريطانيا
» مقتل ثلاثة أصدقاء أثناء رحلة صيد
» وفاة فتاة تناولت الكحول على معدة فارغة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية