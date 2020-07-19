» "ميسي" يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الرقم القياسي لنجم النادي الكتالوني السابق تشافي هرنانديز، بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليجا".
وصنع ميسي الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه ديبورتيفو ألافيس، والذي سجله أنسو فاتي في الدقيقة الـ24، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر "الليغا" اليوم الأحد.
وذكر الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر "تويتر" أن ميسي تجاوز رقم تشافي القياسي بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليجا".
ورفع ميسي رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم، إلى 21 تمريرة، متخطيا تشافي الذي صنع 20 هدفا في موسم 2008-2009.
يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة برشلونة بخماسية نظيفة، سجل منها ميسي ثنائية بالإضافة لتمريرة حاسمة.
كما حقق ميسي رقما تاريخيا جديدا، بوصوله إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني (867 مباراة)، حيث سجل 703 أهداف وصنع 297 هدفا.