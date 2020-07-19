«كاني ويست» يعقد أول تجمع انتخابي للترشح للرئاسة الأمريكية

19 يوليه 2020 - 09:28 م

بعد أسبوعين من الإعلان عن عن خوضه انتحابات الرئاسة، سيعقد مغني الراب، كاني ويست، أول حملة انتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الأحد.





ووسط تفشي فيروس كورونا، سيطلب ويست من جميع الحاضرين ارتداء الأقنعة والتوقيع على نموذج الإفراج عن المسؤولية (كوفيد – 19) وممارسة التباعد الاجتماعي.





ومساء السبت، حث مغني الراب، والمؤيد السابق للرئيس دونالد ترامب، أتباعه البالغ عددهم 29.8 مليون على تويتر لمساعدته في الحصول على التوقيعات اللازمة لترشحه للانتخابات المقررة في نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".





وكتب قائلاً: "مرحبًا يا رفاق، الرجاء الاشتراك لوضعي في بطاقة الاقتراع في ولاية كارولينا الجنوبية في أي من هذه المواقع، مدرجًا في ثمانية أماكن. يمكنك أيضًا الاشتراك في الموقع".





وكان ويست، أعلن في 4 يوليو تزامنًا مع العيد الوطني الأمريكي، أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.





وصرح ويست لمجلة "فوربس" "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.





ومضى يقول: "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز".





لكنه بعد أيام من إعلانه ترشحه، خرجت أنباء من حملته عن انسحابه.





وقال ستيف كرامر، استراتيجي الانتخابات الذي عينه ويست للتركيز على إدراج اسمه في الاقتراع في فلوريدا وكارولينا الجنوبية، إن مغني الراب تراجع عن خطته للترحش.





وأكد كرامر أن عرض ويست كان جادًا دائمًا وكان هناك 180 شخصًا يعملون في الأرض في فلوريدا عندما اتخذ قرارًا بوقف خطة الترشح.



