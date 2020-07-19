» متخصص في الشأن التركي : أوغلو أخطر رجل في تركيا

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشأن التركي، إن هناك سابقة للمعارضة التركية التئمت فيها على قلب رجل واحد ضد أردوغان في العام 2014 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها تركيا .



وتابع :" أتوا بمرشح من خارج الأحزاب السياسية التركية هو أكمل الدين إحسان أوغلو الذي كان أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، والتفت المعارضة حوله بعدما عجزت عن تقديم مرشح يستطيع منافسة أردوغان آنذاك، وحصل على 38% من الأصوات، في مقابل 52% لأردوغان".

وتابع :" أتوا بمرشح من خارج الأحزاب السياسية التركية هو أكمل الدين إحسان أوغلو الذي كان أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، والتفت المعارضة حوله بعدما عجزت عن تقديم مرشح يستطيع منافسة أردوغان آنذاك، وحصل على 38% من الأصوات، في مقابل 52% لأردوغان".