معتز عبد الفتاح: ليبيا كنز بالنسبة لأردوغان.. وتركيا تنهار

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معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن "تركيا ليست دولة عظمى، وإنما دولة متوسطة القوة، ولكن الرئيس التركي رجب أردوغان يرى في بلاده أنها قوة عظمى، ويريد التواجد في كل المناطق عن طريق إرسال قوات عسكرية دون تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية".
وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن "تركيا دولة بلا غاز ولا نفط تقريبا، هي معتمدة تماما على إيران وروسيا وأمريكا، وذلك جعل لها طموحا في دخول ليبيا واحتلالها لإحكام سيطرتها على النفط الليبي، بالإضافة إلى سعيه لأن يكون له موطن في دول المتوسط للسيطرة على الغاز المكتشف حديثا"، مشددّا على أن ليبيا بمثابة كنز كبير بالنسبة لتركيا.
تابع: "أردوغان احتل مناطق كبيرة في شمالي سوريا والعراق والصومال، وذلك يحقق له درجة من درجات الأمن لكن لا يحقق له استفادة اقتصادية، المكان الوحيد اللي هيقدر يترجم فيه نفوذه إلى فلوس يا إما في قطر أو ليبيا، وبالفعل دخل قطر وعمل قاعدة عسكرية ويستفيد ماديا، وفي ليبيا يسعى للسيطرة على الغاز والنفط، وأن يكون له تواجد في مرحلة إعادة الإعمار ما يساعد في إنعاش اقتصاده الذي يعيش وضع سيء، تركيا عليها ديون كتير، وضربة كورونا كانت قوية عليهم".

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