تركيا تحاول تطبيق النموذج الإيراني في المنطقة

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طارق فهمي، رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط
طارق فهمي، رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط

المصريون ـ متابعات

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الرئيس الإيراني: إدارة ترامب تناصر كورونا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تركيا خرجت عن حدودها، لتكرار المخطط الإيراني في مراحل معينة .
وأوضح "فهمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان يستخدم خطاب سياسي وإعلامي مراوغ في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأشار"أستاذ العلوم السياسية" إلى أنه يجب على الشعب الليبي أن يستعد للحظة المواجهة ولا يرضى بليبيا الشرقية والغربية.
وأكد " فهمي" أن مصر تدافع عن الأمن القومي للمنطقة العربية، بصفتها دولة محورية تحمي الأشقاء، وحال عدم وقوف مصر في وجه الخطر التركي فهذا يعني أننا أمام مخطط تقسيم الدول العربية.
وأضاف فهمي، أن هناك دعم من الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا للموقف التركي، ودعم روسي خفي لوجود مصالح شديدة التعقيد بينهما.
وأردف "أستاذ العلوم السياسية"، أنه يجب الانتباه لأن الهدف من الدول الكبرى فرض سياسة الأمر الواقع، والمقايضة في ملفات إقليمية كاملة من أجل مصالح الدول الكبرى.
وأوضح "فهمي" أن فكر تركيا شيطاني يستهدف النيل من المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هناك نوع من التواطؤ والتباطئ من المجتمع الدولي في تبنى مواقف معينة.
وشدد على أنه لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة ما يجري على الأراضي الليبية، والأمم المتحدة اكتفت ببيان فقط، والجانب الفرنسي موقفه واضح بخلاف باقي الدول.
واستطرد: "الدول العربية أمام مخطط شيطاني تقوده تركيا في هذا التوقيت وهناك حلفاء له، من أجل فرض السياسة التركية في ليبيا والمنطقة المغربية" لافتا ، إلى إن التحركات الإثيوبية التركية في آن واحد تعكس حجم التعاون بينهما.
وأكد، أن الولايات المتحدة رفضت تعيين مبعوث أممي خلفا لغسان سلامة لتتحرك تركيا بحرية في الإقليم، ما يؤكد أن هناك مؤامرة دولية لمحاصرة مصر، مشيرا الى أنه ليس معنا أي حليف دولي أو إقليمي في هذا التوقيت، ولذا مصر تحتاج إلى جيشها وشعبها وقدراتها العسكرية التي تحتل ترتيبًا عالميًا لمواجهة هذا المخطط وهذه المؤامرة.
وشدد استاذ العلوم السياسية على أن الجيش التركي لم يتم اختباره حتى الآن في أي مواجهة عسكرية، كما أنه غير مصنف بين الجيوش القوية .

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