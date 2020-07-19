  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:56 م
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

"شوقي" يكشف ملامح العام الدراسي الجديد

البنك المركزي

الاحتياطي النقدي للدولة تخطى 45 مليار دولار قبل كورونا

متعب ويارا نعوم

"متعب" يكشف كواليس واقعة زوجته يارا نعوم المثيرة للجدل

سد النهضة

نقيب الزراعيين: مصر تحصل علي الحد الأدني من مياه النيل

معتز عبد الفتاح

معتز عبد الفتاح: ليبيا كنز بالنسبة لأردوغان.. وتركيا تنهار

كورونا في مصر

3 أسباب وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر

زايد

بيان رسمي.. إصابات كورونا تواصل التراجع

الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الطفلة لجين

إعلان جنسي يهز السعودية وتحرك عاجل من النيابة

السيسي

"السيسي" يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

مصرفي يكشف:

الاحتياطي النقدي للدولة تخطى 45 مليار دولار قبل كورونا

آخر الأخبار

البنك المركزي
البنك المركزي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب " كورونا" 160 مليار دولار خسائر شركات التأمين

#

انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ36 مليار دولار

#

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45

#

برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن هناك تناغمًا كبيرًا بين الحكومة المصرية وجميع أجهزة الدولة وكلا منهما أدى عمله بشكل أفضل، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية.
وأضاف "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن عودة الحياة الاقتصادية والأنشطة تبشر أن تأثير أزمة كورونا سيكون أقل بكثير مما شاهدنا الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك عدة إجراءات الاستباقية اتخذها البنك المركزي للتعامل مع أزمة كورونا، فتحملوا عبء كبير جدًا خلال الفترة الماضية، وأطلق عدة مبادرات مثل القروض المتعثرة وغيرها، أما بعد الأزمة وجدنا سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات.
وأشار المغربي إلى أنه بعد ثورة يناير 2011 تأثر الاقتصاد كثيًرا وحدث استنزافًا لاحتياطات الدولة، فقام البنك المركزي بالتصديق على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بتحرير سعر الصرف انعكس ذلك بصورة ايجابية جدا، فتخطى الاحتياطي النقدي للدولة 45 مليار دولار قبل أزمة كورونا وأصبح في زيادة مستمرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لتدشين تطبيق «أرغب فى عمل توكيل»
» الاقتصاد تجاوز أزمة كورونا بفضل هذا الأمر
» متخصص في الشأن التركي : أوغلو أخطر رجل في تركيا
» قطر هددت بسحب استثمراتها من إثيوبيا لضمان استكمال السد
» بريطانيا تتهم الصين باضطهاد الإيغور وتفتح باب التجنيس أمامهم
» "ميسي" يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا
» تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا في العراق
» رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا
» تراجع إصابات كورونا في الجزائر
» إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات منذ 5 أشهر
» حالة وفاة تهز السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية