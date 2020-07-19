الاحتياطي النقدي للدولة تخطى 45 مليار دولار قبل كورونا

19 يوليه 2020 - 11:20 م

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن هناك تناغمًا كبيرًا بين الحكومة المصرية وجميع أجهزة الدولة وكلا منهما أدى عمله بشكل أفضل، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية.



وأضاف "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن عودة الحياة الاقتصادية والأنشطة تبشر أن تأثير أزمة كورونا سيكون أقل بكثير مما شاهدنا الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك عدة إجراءات الاستباقية اتخذها البنك المركزي للتعامل مع أزمة كورونا، فتحملوا عبء كبير جدًا خلال الفترة الماضية، وأطلق عدة مبادرات مثل القروض المتعثرة وغيرها، أما بعد الأزمة وجدنا سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات.

