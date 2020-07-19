» الاقتصاد تجاوز أزمة كورونا بفضل هذا الأمر

19 يوليه 2020 - 11:30 م

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن أداء الحكومة شهد احترافية كبيرة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز الأزمة بشكل كبير بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية.



وأشار " المغربي" خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدول، كان لها دورًا كبيرًا في تخفيف حدة آثار هذه الأزمة على الاقتصاد المصري.



وأكد المغربي، أن القرارات والمبادرات المتعاقبة التي أطلقها البنك المركزي منذ بداية أزمة فيروس كورنا، كان الهدف منها هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية دون تأثر بتداعيات الأزمة.



وأوضح المغربي، أن قرار تحرير سعر الصرف انعكس بشكل إيجابي على مستوى تكوين احتياطي النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه بعد قرار التحرير، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

