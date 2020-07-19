  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:57 م
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

"شوقي" يكشف ملامح العام الدراسي الجديد

البنك المركزي

الاحتياطي النقدي للدولة تخطى 45 مليار دولار قبل كورونا

متعب ويارا نعوم

"متعب" يكشف كواليس واقعة زوجته يارا نعوم المثيرة للجدل

سد النهضة

نقيب الزراعيين: مصر تحصل علي الحد الأدني من مياه النيل

معتز عبد الفتاح

معتز عبد الفتاح: ليبيا كنز بالنسبة لأردوغان.. وتركيا تنهار

كورونا في مصر

3 أسباب وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر

زايد

بيان رسمي.. إصابات كورونا تواصل التراجع

الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الطفلة لجين

إعلان جنسي يهز السعودية وتحرك عاجل من النيابة

السيسي

"السيسي" يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

مساعد وزير العدل يكشف:

التفاصيل الكاملة لتدشين تطبيق «أرغب فى عمل توكيل»

آخر الأخبار

انقطاع الكهرباء في مكاتب الشهر العقاري بالمنوفية أثناء جمع توكيلات مرشحي الرئاسة
انقطاع الكهرباء في مكاتب الشهر العقاري بالمنوفية أثناء جمع توكيلات مرشحي الرئاسة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

التفاصيل الكاملة لانتحار مصاب "كورونا" في كرداسة

#

التفاصيل الكاملة لتسريب صور غادة عويس بـ"المايوه" وعلاقة"آل الشيخ"

#

"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

#

كيف يبدأ عمل كورونا فى الجسم عقب الإصابة فورًا

كشف المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، تفاصيل تدشين تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، حيث يتيح العديد من الخدمات بما فيها تحديد اختيار موعد استلام التوكيلات.
وقال" رزق"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، ان التطبيق يتيح خدمة عمل التوكيلات عبر التطبيق الالكتروني ومعرفة كثافة مكاتب الشهر العقاري.
وذكر أنه يمكن للمواطن اختيار اليوم والموعد المناسب من خلال الحجز والدفع الالكتروني.
وأوضح انه يوجد 14 خدمة توكيلات عبر موقع خدمة مصر الالكترونى، مضيفا :"الرسوم الية والدفع اون لاين، كما يمكن الاستعلام عن سريان التوكيلات الكترونيا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لتدشين تطبيق «أرغب فى عمل توكيل»
» الاقتصاد تجاوز أزمة كورونا بفضل هذا الأمر
» متخصص في الشأن التركي : أوغلو أخطر رجل في تركيا
» قطر هددت بسحب استثمراتها من إثيوبيا لضمان استكمال السد
» بريطانيا تتهم الصين باضطهاد الإيغور وتفتح باب التجنيس أمامهم
» "ميسي" يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا
» تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا في العراق
» رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا
» تراجع إصابات كورونا في الجزائر
» إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات منذ 5 أشهر
» حالة وفاة تهز السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية