انخفاض إصابات كورونا في مصر لا يعني انتهاء الفيروس

20 يوليه 2020 - 12:10 ص

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك دواء مصريا تتم تجربته في جامعة عين شمس حاليا لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو دواء «السوفالدي» العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس سي.



وأضاف خطاب في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»: «وجدنا أن عائلة الكورونا تركيبها شبيه بفيروس سي والدليل تصريحات مستشار ترامب للصحة الذي أكد أن الوفيات في آسيا قلت بنسبة 20% بسبب استخدام هذا الدواء».

