وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يدخل إلى المستشفى لهذا السبب

أحمد عادل شعبان
كشفت وكالة الأنباء السعودية عن نقل العاهل السعودي الملك سلمان إلى المستشفى .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا من الديوان الملكي قال فيه : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وأضاف البيان: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2020
بيان من الديوان الملكي : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/yzd8dEJPdU
ظهر12:06 م
فجر
03:32
شروق
05:09
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:03
عشاء
20:33