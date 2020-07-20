» شائعة عن "قضاء الحاجة" كادت تدمر مستقبل هذه الفنانة

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شيريهان
شيريهان

أحمد عادل شعبان

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شيريهان

كشف الكاتب الصحفي طاهر البهي عن لقاء نادر جمعه بالفنانة شيريهان ، مؤكدا أنها كشفت له الجانب الحزين من حياتها.

وقال البهي إن شريهان أجرت معه حوارا صحفيا وقالت له إنها على الرغم من الشهرة والفن والإرث الذي حصلت عليه من والدتها إلا أنها ليست سعيدة .

وقالت شيريهان إن حزنها يرجع إلى كثرة الشائعات التي تطاردها وتجعل الناس يقولون عنها الكثير من الكلام المؤلم .

وذكرت شيريهان واقعتين ، الأولى حين تعرضت للتهديد من بعض الجماعات الإرهابية آنذاك وهو الأمر الذي جعلها تخرج دائما من منزلها متخفية وتعيش في مخاوف دائمة.

وأضافت: الواقعة الثانية شائعة جعلتني أفكر في الاعتزال ، فحين تعرضت لمشكلة صحية منعتها من القدرة على قضاء حاجتها لمدة 21 يوما وحين ذهبت إلى الأطباء تفاجأت بشائعة تقول إنها تعرضت للاغتصاب من شخصين غير مصريين وإنها عادت إلى مصر لإجراء جراحة للتغلب على هذه المشكلة.

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