بن سلمان: تأجيل هذا الأمر لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

20 يوليه 2020 - 08:36 ص

كشف الأمير خالد بن سلمان - نائب وزير الدفاع السعودي - تطورات الحالة الصحية للملك سلمان.



وقال "بن سلمان" في تغريدة عبر تويتر: يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي.



وأضاف: وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.



و كشفت وكالة الأنباء السعودية عن نقل العاهل السعودي الملك سلمان إلى المستشفى .



ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا من الديوان الملكي قال فيه : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.



وأضاف البيان: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

