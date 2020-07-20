» سوسن بدر: هذه السيدة شتمتني بلفظ لا أستطيع قوله على الهواء

20 يوليه 2020 - 08:46 ص

كشفت الفنانة سوسن بدر عن موقفها من التنمر الذي بات يحدث من بعض الأشخاص وبخاصة تجاه كبار السن .



وقالت سوسن في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن: كل سن وله مميزاته الخاصة ، لا يليق التنمر على سيدة لمجرد تقدمها في العمر .. من يتنمر الآن سوف يأتي عليه وقت ويكبر .. هذه هي الحياة .



وأضافت: لا أتكلم من منطلق أنني فنانة بل أتكلم على أي سيدة .. مهما كانت مهنتها .. وأنا تعرضت للتنمر في السوبر ماركت والغريب أن هذا حدث من سيدة كانت في نفس عمري



وأضاف: هذه السيدة رأتني وقد قمت بتغيير لون شعري فشتمتني بألفاظ صعبة لا أستطيع قولها على الهواء ، وحتى الآن لا أفهم لماذا حدث هذا؟ .. نحن أمام تغير في الشخصية ينبغي معرفة سببه.



