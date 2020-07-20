» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 20 يوليو حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل 15.97 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.90 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه.
وسجل في بنك الإسكندرية 15.91 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .
ظهر12:06 م
فجر
03:32
شروق
05:09
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:03
عشاء
20:33