» إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني

20 يوليه 2020 - 09:13 ص

أعدمت السلطات الإيرانية محمود موسوي المدان بالمساعدة في كشف وتحديد موقع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ، صباح اليوم .

وأشارت الصحافة المحلية إلي أن موسوي، مرتبط بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي وأنه قام بتزويدهم بمعلومات استخبارية عن الأجهزة الأمنية الإيرانية وخاصة القوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني .

وقالت وكالة " فرانس برس" أن السلطات الإيرانية كانت قد دانت محمود موسوي بالتجسس لصالح الولايات المتحدة و إسرائيل بما في ذلك تحديد موقع الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في بداية هذا العام حسبما أعلن القضاء .

جدير بالذكر أن قاسم سليماني قتل بغارة أمريكية استهدفت موكب قائد فيلق القدس بعد وصوله مطار بغداد في 3 يناير الماضي .