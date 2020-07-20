  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:55 ص
Advertisements
بحث متقدم
رغد صدام حسين

كلمات مؤثرة من رغد صدام عن وزير الدفاع العراقي الراحل

وليد أزارو

نجم الأهلي يطلب الرحيل مجانا

فيروس كورونا

بشري للعالم.. روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا بنجاح

رمضان صبحى

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يكشف حقيقة مرضه الخطير

نائب محافظ الإسكندرية

"الدنيا عندي تمام"..خبر سار من محافظ الإسكندرية

الإعلامى محمد الباز

"الباز": إحنا قلبنا الموازين في ليبيا

يوفنتوس

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

د. انور قرقاش

"قرقاش" يعلق على نجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي

محمود موسوي

إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني

إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني

عرب وعالم

محمود موسوي
محمود موسوي

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إيران: الجاسوس ليس له علاقة باغتيال قاسم سليماني

#

مراسل الجزيرة بإيران يهاجم الفيديو الخاص بها عن سليماني: ضعيف وسطحي

#

اعتقال صحفى إيراني لم يصف "سليمانى" بالشهيد

#

إيران تبتز الكويت بمقتل "سليماني" والأخيرة تستدعي السفير

إسرائيل

إيران

قاسم سليماني

الولايات المتحدة

أعدمت السلطات الإيرانية محمود موسوي المدان بالمساعدة في كشف وتحديد موقع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ، صباح اليوم .

وأشارت الصحافة المحلية إلي أن موسوي، مرتبط بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي وأنه قام بتزويدهم بمعلومات استخبارية عن الأجهزة الأمنية الإيرانية وخاصة القوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني .

وقالت وكالة " فرانس برس" أن السلطات الإيرانية كانت قد دانت محمود موسوي بالتجسس لصالح الولايات المتحدة و إسرائيل بما في ذلك تحديد موقع الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في بداية هذا العام حسبما أعلن القضاء .

جدير بالذكر أن قاسم سليماني قتل بغارة أمريكية استهدفت موكب قائد فيلق القدس بعد وصوله مطار بغداد في 3 يناير الماضي .  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير التعليم :ربنا كان كريم معايا
» السعودية.. فيروس كورونا يخطف روح كاتب شهير
» حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي
» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح
» "ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية
» إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني
» تهز السعودية.. يقتل زوجته طعنا بالسكين ويفر هاربا لهذا السبب
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» سوسن بدر: هذه السيدة شتمتني بلفظ لا أستطيع قوله على الهواء
» شائعة عن "قضاء الحاجة" كادت تدمر مستقبل هذه الفنانة
» ساعة خطيب أمينة خليل تثير الجدل بعد الكشف عن سعرها الحقيقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية