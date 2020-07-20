» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح

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الشرقية

مخالفات البناء

ممدوح غراب

أون



توعد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصحاب المباني المخالفة بالمحاسبة والتعامل بصرامة وحزم واتخاذ الإجراءات القانونية من حبس وإزلالات.

 وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة"أون"،: "الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح، واللي مش جاد سيتم إزالة مبناه المخالف".

 وتابع:" يوجد 30 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، معقبا: " الصرامة الشديدة لازم تتم عشان يعود الالتزام للحفاظ على هيبة الدولة".

 و حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية. 

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