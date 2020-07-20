» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح

20 يوليه 2020 - 09:15 ص





توعد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصحاب المباني المخالفة بالمحاسبة والتعامل بصرامة وحزم واتخاذ الإجراءات القانونية من حبس وإزلالات.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة"أون"،: "الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح، واللي مش جاد سيتم إزالة مبناه المخالف".



وتابع:" يوجد 30 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، معقبا: " الصرامة الشديدة لازم تتم عشان يعود الالتزام للحفاظ على هيبة الدولة".



و حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.