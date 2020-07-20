أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين، عددًا من المواجهات بالدوريات الأوروبية، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا بدول أوروبا بعد توقفها منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.  

الدورى الانجليزي

مباراة برايتون ألبيون ضد نيوكاسل اليوم الساعة  7 على قناة بي إن سبورتس 2

مباراة شيفيلد يونايتد ضد إيفرتون الساعة 7 على قناة بي إن سبورتس

مباراة ولفرهامبتون وكريستال بالاس الساعة 9:15 على قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الايطالي

مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم الساعة 9:45 على قناة بي إن سبورتس 1و4.


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