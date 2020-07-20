"قرقاش" يعلق على نجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي

20 يوليه 2020 - 09:41 ص

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ليلة إطلاق "مسبار الأمل" بـ"التاريخية"، وبأن بلاده " فخر العرب".









ففي تغريدة نشرها قرقاش على صفحته الخاصة في "تويتر"، قال فيها "مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش اتحاد إماراتنا".





هذا وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.









تم تصنيع المسبار بالكامل بأياد أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.









كان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق، إن " "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".









هذا وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد وجهت تهنئة لدولة الإمارات، بعد إطلاقها بنجاح "مسبار الأمل" لاسكتشاف المريخ.









وجه جيمس بريدنستين، مدير الوكالة تهنئة لدولة الإمارات بإنجازها واصفا العملية بـ"الرائعة".



