الجزائر تحذر من الارتفاع السريع والمتزايد لمصابي " كورونا"

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فيروس كورونا

كوفيد - 19

أعلنت السلطات الجزائرية عودتها لتفعيل الإجراءات الاحترازية مع زيادة أعداد المصابين بنسبة مرتفعة بفيروس " كورونا" المستجد ، حيث أعلنت أمس وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 535 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي أكثر من 23 ألف حالة فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة لتصل 1078 حالة.

وبحسب التقارير الصحية فإن الإصابات الجديدة سجلت في 40 ولاية تصدرتها ولاية الجزائر العاصمة .

ووجهت اللجنة المكلفة بمتابعة تفشي فيروس " كورونا" المسبب لوباء كوفيد – 19 الدعوة للجزائريين لليقظة وتوخي الحذر و احترام الإجراءات الوقائية والامتثال لقواعد الحجر الصحي .

جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية قررت تمديد الحجر الجزئي المنزلي المفروض علي 29 ولاية من الساعة 8 مساء إلي الساعة 5  صباح اليوم التالي للحد من تفشي الفيروس .


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