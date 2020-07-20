  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:50 م
Advertisements
بحث متقدم
كاف

"كاف" يحسم مصير الدولة المستضيفة لأبطال أفريقيا

ارشيف

بيان عاجل من الأمم المتحدة

ارشيف

بيراميدز يحسم جدل رحيل نجمه إلى الزمالك

اسلام الضحية

فصلا رأسه عن جسده.. ذبح طالب بطب أسنان تهز المنيا

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

هاني الناظر يكشف موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

ارشيفية

الجزائر تحذر من الارتفاع السريع والمتزايد لمصابي " كورونا"

رغد صدام حسين

كلمات مؤثرة من رغد صدام عن وزير الدفاع العراقي الراحل

وليد أزارو

نجم الأهلي يطلب الرحيل مجانا

فيروس كورونا

بشري للعالم.. روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا بنجاح

رمضان صبحى

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

المالية : 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات لموازنة العام المالي الحالى

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"المالية": ميزانية القطاع الصحي تشهد أكبر زيادة في تاريخها‎

#

المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات

وزير المالية

المالية

العام المالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التي تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، تم صرف ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي 2019/ 2020 على النحو الذي ساعد في سداد المستحقات المتأخرة لألف و667 شركة مصدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة في ظل أزمة "كورونا" ،بما يمكنها من ضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي. 

أضاف الوزير أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسا في هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء التي يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد 30? من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.

قال الوزير، إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة سما المصري في التحريض على الفسق
» الأمن الأفغاني يدمر 20 نفقا لحركة طالبان
» بن شرقي وأوناجم يعودان إلى القاهرة السبت
» المالية : 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات لموازنة العام المالي الحالى
» معسكر مغلق للمصري بالإسكندرية
» وزير التعليم :ربنا كان كريم معايا
» السعودية.. فيروس كورونا يخطف روح كاتب شهير
» حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي
» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح
» "ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية
» إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية