» بن شرقي وأوناجم يعودان إلى القاهرة السبت

20 يوليه 2020 - 11:57 ص

تقرر عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك إلى القاهرة قادمين من المغرب السبت المقبل.

وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات مكثفة مع سفير مصر بالمغرب من أجل المساعدة في عودة بن شرقي وأوناجم، وذلك للانضمام لتدريبات الفريق الذي يستعد لعودة منافسات الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان الزمالك قد فاز على فريق سموحة السكندري وديا مساء أمس الأحد بنتيجة 5-1.

وكانت المغرب قد قررت فتح حركة الطيران بشكل تدريجي، بعد أن غلقت في الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.