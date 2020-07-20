  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:50 م
Advertisements
بحث متقدم
كاف

"كاف" يحسم مصير الدولة المستضيفة لأبطال أفريقيا

ارشيف

بيان عاجل من الأمم المتحدة

ارشيف

بيراميدز يحسم جدل رحيل نجمه إلى الزمالك

اسلام الضحية

فصلا رأسه عن جسده.. ذبح طالب بطب أسنان تهز المنيا

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

هاني الناظر يكشف موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

ارشيفية

الجزائر تحذر من الارتفاع السريع والمتزايد لمصابي " كورونا"

رغد صدام حسين

كلمات مؤثرة من رغد صدام عن وزير الدفاع العراقي الراحل

وليد أزارو

نجم الأهلي يطلب الرحيل مجانا

فيروس كورونا

بشري للعالم.. روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا بنجاح

رمضان صبحى

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

فصلا رأسه عن جسده.. ذبح طالب بطب أسنان تهز المنيا

قضايا وحوادث

اسلام الضحية
اسلام الضحية

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تهز السعودية.. ذبح 5 أطفال داخل منزلهم

#

وفاة فنان شهير متأثرًا بـ كورونا: نسأل الله أن يتغمده برحمته

#

نائب محافظ المنيا عن إخراج مسنة من مستشفى: "خطأ إدارى"

#

طلب مفاجيء من مصطفى بكري لـ أمير قطر: أتمنى أن تقوم بهذا الأمر

ذبح

إسلام

المنيا

سمالوط

طب أسنان



ألقت سلطات الأمن في المنيا، القبض على شقيقين، قتلا طالبا جامعيا بكلية طب الأسنان، بعد أن تربصا له أثناء توجهه إلى معمل تحاليل طبية، في أحد شوارع مدينة سمالوط في شمال المحافظة، أخذا بالثآر بحسب تحريات المباحث الأولية.


وشيع أهالي قرية الصليبة مسقط رأس الطالب، جثمانه، فيما واصلت وحدة المباحث مناقشة المتهمين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي آثار حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد بين الأهالي.


وكانت تحريات المباحث الأولية أفادت أن شابين تعقبا "إسلام عبدالكريم أبوسمرة"، طالب بكلية طب الأسنان بشوارع مدينة سمالوط، وعند دخوله أحد الممرات التجارية، طعناه بسكين وفصلا رأسه عن جسده، وذلك بالقرب من حديقة تتوسط عمارات الزراعيين بالمدينة.


أضافت التحريات أن الطالب كان متوجها إلى أحد معامل التحاليل في مدينة سمالوط، وتعقبه الشابان لينفذا جريمتهما فيه، ثم ألقيا السلاح وفرا هاربين وسط المارة.


وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية بين ابن عم المجني عليه وعائلة أخرى بالقرية وقعت قبل نحو 5 سنوات، وقد نجحت وحدة المباحث في إلقاء القبض على المتهمين وهما "ع م ع" 19 عاما وشقيقه "أ" حاصلين علي دبلوم، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.


وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي مركز سمالوط بوقوع حادث قتل لشاب أثناء دخوله بممر تجاري بشارع موقف سمالوط الرئيسي.


انتقل الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشاب يدعى إسلام عبدالكريم أبو سمرة طالب بكلية طب الأسنان، ومقيم بقرية الصليية التابعة لمجلس قروي شوشة، وكشفت التحريات الأولية أن الحادث بسبب خصومة ثأرية، أحد طرفيها نجل عم القتيل وعائلة أخرى بالقرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التضامن: مبادرة جديدة لدعم 4 آلاف أسرة الأكثر احتياجًا
» تأجيل محاكمة سما المصري في التحريض على الفسق
» الأمن الأفغاني يدمر 20 نفقا لحركة طالبان
» بن شرقي وأوناجم يعودان إلى القاهرة السبت
» المالية : 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات لموازنة العام المالي الحالى
» معسكر مغلق للمصري بالإسكندرية
» وزير التعليم :ربنا كان كريم معايا
» السعودية.. فيروس كورونا يخطف روح كاتب شهير
» حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي
» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح
» "ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية