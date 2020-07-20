"كاف" يحسم مصير الدولة المستضيفة لأبطال أفريقيا

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يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اسم الدولة التى تستضيف الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا التى يشارك بها ناديا الأهلي والزمالك.

ويمتلك الاتحاد الأفريقي 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.

وتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بخطاب رسمي من أجل استضافة نهائيات أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون، وتمتلك مصر فرص كبيرة فى الحصول على استضافة باقية أدوار دوري الأبطال.


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