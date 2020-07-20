» التضامن: مبادرة جديدة لدعم 4 آلاف أسرة الأكثر احتياجًا

20 يوليه 2020 - 12:29 م

أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع شركة جونسون أند جونسون مبادرة لدعم الأسر المتضررة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

تستهدف هذه المبادرة 4000 أسرة في مجال الوقاية الشخصية من خلال توزيع 2000 حقيبة نظافة شخصية و2000 سلة غذائية .

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة القليوبية وذلك يوم 5 يوليو الجاري بتوزيع حقائب النظافة الشخصية على 200 أسرة في منطقة الخصوص.

وأضاف الناظر أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت محافظتي المنوفية ودمياط حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بتوزيع حقائب النظافة الشخصية والسلات الغذائية على إجمالي 400 أسرة في المحافظتين.

واستهدفت المرحلة الثالثة من المبادرة 6 دورا للأيتام والمسنين بمحافظة الدقهلية حيث قامت فرق التطوع التابعة للهلال الأحمر المصري بتوزيع 200حقيبة نظافة شخصية و200سلة غذائية على هذه الدور يوم الثامن عشر من يوليو الجاري.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.