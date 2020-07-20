  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

بيان عاجل من الأمم المتحدة

ارشيف

بيراميدز يحسم جدل رحيل نجمه إلى الزمالك

اسلام الضحية

فصلا رأسه عن جسده.. ذبح طالب بطب أسنان تهز المنيا

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

هاني الناظر يكشف موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

ارشيفية

الجزائر تحذر من الارتفاع السريع والمتزايد لمصابي " كورونا"

رغد صدام حسين

كلمات مؤثرة من رغد صدام عن وزير الدفاع العراقي الراحل

وليد أزارو

نجم الأهلي يطلب الرحيل مجانا

فيروس كورونا

بشري للعالم.. روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا بنجاح

رمضان صبحى

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يكشف حقيقة مرضه الخطير

بيان عاجل من الأمم المتحدة

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"

#

الأمم المتحدة: الحرب أفقدت اليمن عقدين من التنمية

#

تحذير من الأمم المتحدة بشأن تفشي كورونا بدولة عربية دون اكتشافه

#

بيان عاجل من MBC بشأن برنامج رامز

سرت

ليبا

امم متحدة

جفره

قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن هناك ضرورة للعودة إلى المحادثات على ضوء الحشد العسكري الذي تنفذه مليشيات الوفاق وتركيا على خط الجفرة-سرت في ليبيا.

وأضافت البعثة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ندعو لوضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسلح".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قال أمس إن الأتراك يتخوفون من تداعيات الهجوم على الجفرة وسرت وما قد يترتب عليه من دعم عسكري قد يتلقاه الجيش الوطني الليبي، لوقف التقدم التركي.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش عاد من طرابلس للحفاظ على الهلال النفطي لأن تركيا تسعى للسيطرة عليه وهو مسألة حيوية باعتباره قوتا لليبيين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة سما المصري في التحريض على الفسق
» الأمن الأفغاني يدمر 20 نفقا لحركة طالبان
» بن شرقي وأوناجم يعودان إلى القاهرة السبت
» المالية : 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات لموازنة العام المالي الحالى
» معسكر مغلق للمصري بالإسكندرية
» وزير التعليم :ربنا كان كريم معايا
» السعودية.. فيروس كورونا يخطف روح كاتب شهير
» حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي
» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح
» "ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية
» إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية