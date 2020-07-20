الدراسة يومان و20 تلميذ بالفصل.. ملامح العام الدراسي الجديد

20 يوليه 2020 - 01:11 م

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح العام الدراسي المقبل 2020/ 2021، مؤكدًا أن هناك مقترحات إلا أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على نظام الدراسة، المؤكد أنه تم الاتفاق على أن البدء سيكون 17 أكتوبر.









وأشار شوقي، خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أنه تم التنسيق مع الأزهر والمجلس الأعلى للجامعات على هذا الموعد، موضحًا أن هناك اجتماع للأعلى للجامعات غدًا الثلاثاء بخصوص نظام الدراسة العام المقبل.









وأوضح وزير التعليم، أنه تم تحديد الخطة الزمنية للعام، والذي يستمر لمدة 33 أسبوعا، ينتهي 24 يونيو، أما عن الشكل فهو محور حديث العالم ولم يتم الانتهاء من وضعه حتى الآن، إلا أن هناك مقترحات عدة أمام الوزارة، وهي تشكل وتصمم شكل العام الدراسي الجديد، والقائم على العديد من الأدوات، التعليم المدمج، يرتبط بالحضور بالمدارس وكذلك التعليم عن بعد.









من kg1 حتى الصف الثالث الابتدائي









وبالنسبة للاقتراحات المبدئية، فإنه حسب حديث الدكتور طارق شوقي، سكون الحضور يومي للطلاب من كي جي 1 وحتى طلاب الصف الثالث الابتدائي، بشكل يومي، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية سيتم التعامل معهم بشكل يناسب فئاتهم العمرية.









المرحلة الثانوية









وقال وزير التعليم، إنه طلاب الثانوية أصبح لديهم “التابلت” في جميع المراحل وجميع فصولهم جاهزة، إلا أن نسبة حضورهم ستكون أقل نسبة حضور، قد لا تزيد عن يومين في الأسبوع.









الإعدادية وعدد أيام الحضور









أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فوفقًا لمقترحات الوزارة، سيكون هناك حضور بعض الايام بالمدرسة، وباقي الأيام من البيت، وسيتم مناقشة هذا الأمر بالتفاصيل، لأنها تحتاج إلى جهد.









الصف الرابع حتى السادس الابتدائي









وعن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي، وحتى السادس الابتدائي، سيحضورن معظم أيام الحضور، قد يقل يومًا واحد فقط في الأسبوع، وفقًا للمقترحات.









الفصول وكثافة الطلاب