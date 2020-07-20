الرئيس السيسي يطمئن على أمير الكويت

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن على صحة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة.