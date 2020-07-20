بنسبة 50% ..قرار عاجل من التضامن بشأن الحضانات

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أعلن محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن، أن الوزارة تفكر فى خفض السعة الاستيعابية للحضانات إلى 50%، حيث إنه لو كانت السعة الاستيعابية للحضانة تصل إلى 100 طفل، فعلى الحضانة استقبال 50 طفلا فقط.

وأضاف "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن وزيرة التضامن حريصة على فتح الحضانات بشكل يضمن سلامة الأطفال، وطمأنينة الأسر.

وأكد مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن، أنه تم التوجيه بمنع الألعاب القماشية داخل الحضانات، مع ضرورة خلع الأحذية عند الدخول للحضانة، وعدم السماح للأسر الدخول للحضانة، لافتا إلى أنه حال ظهور حالة إصابة في أي حضانة يتم غلقها فورا لمدة أسبوع ويتم تطهيرها. 

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