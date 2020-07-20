نجم فرنسا يحذر "صلاح" من هذا الأمر

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وجه نيكولاس أنيلكا مهاجم المنتخب الفرنسي السابق، رسالة مهمة إلى النجم المصري محمد صلاح، قبل الدخول في الميركاتو الصيفي.

وأكد "أنيلكا" في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن محمد صلاح، واحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، كما أنه يملك الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للرحيل إلى فريق كبير وعريق بحجم ريال مدريد الإسباني.

ووجّه أنيلكا نصيحة إلى محمد صلاح قائلا: "أنصح صلاح بعدم تكرار الخطأ الذي ارتكبته عندما قررت الرحيل عن أرسنال واللعب في صفوف ريال مدريد".

وأضاف: "أعلم أن محمد صلاح، يرغب في خوض تحد جديد بحثا عن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم، قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل، أعتقد أن آنفيلد هو المكان المناسب للفرعون".


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