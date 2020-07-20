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انهيار جزئي لكنيسة دير" أبو الوفا".. والآثار تتدخل

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كنيسة دير" أبو الوفا"
كنيسة دير" أبو الوفا"

متابعات- أمينة عبد العال

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انهيار جزئي

كنيسة دير" أبو الوفا"

توجه منذ قليل د. جمال مصطفي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية إلى مركز ملوي بمحافظة المنيا، علي رأس لجنة أثرية هندسية وذلك عقب الانهيار الجزئي للجدار المضاف غير الأثري للسور الشمالي من كنيسة دير "أبو فانا" الأثرية، ويقع هذا الجدار  بالجهة الشمالية خارج الكنيسة الأثرية.

وأوضح د. أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية  أن الجزء المنهار من السور ليس أثريا بل تم إضافته كتعلية في فترة متأخرة و كان في حالة سيئة من الحفظ حيث كان مصلوبا تمهيدا لإزالته بطريقة علمية سليمة مؤكدا أن الانهيار لم ينجم عنه أية إصابات مادية أو في الأرواح وأن الكنيسة الأثرية لم تتأثر وإنها في حالة جيدة من الحفظ.

 وقد أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الواقعة للتحقيق بالنيابة حيث أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بتراث مصر القبطي حيث قام بترميم العديد من الأديرة والكنائس القبطية، منها مؤخرا علي سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وكنيسة ماري مينا بفم الخليج. ودير الأنباء بسنتأوس بنقادة ودير الملاك ميخائيل بنقادة ودير مارجرجس بنقادة. وأديرة نقادة هذه سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة.


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