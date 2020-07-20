» إنبي يعمق جراح الأهلى

20 يوليه 2020 - 02:26 م

تمسك مسئولو إنبي ببقاء كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار من قبل النجوم لمدة عام واحد ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى.

ويمتلك إنبي بندا يتيح له الحصول على اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد آخر بخلاف الموسم الكروى الجارى، ويرتبط تنفيذ بند الحصول على خدمات كريم فؤاد على موسم آخر من قبل إنبي هو عدم تلقيه أى عرض احتراف خارجي وفقا للاتفاق المبرم مع النجوم.

واشترط النجوم خلال إعارة كريم فؤاد إلى إنبي مع السماح بتجديد الإعارة لمدة موسم واحد جديد هو عدم تلقيه عرض احتراف خارجي.