رغم مرضه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

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السعودية

الملك سلمان

أمر ملكى

قتل قصاص

أبوفهد

على الرغم من مرور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، إلا أن وزارة الداخلية أعلنت عن صدور أمر ملكي عاجل بتنفيذ حكم القتل قصاصًا في شخصين بقضيتين مختلفتين.

وحسب بيان وزارة الداخلية السعودية- نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"- فقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، وهو عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل / سامي بن عطية بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية – ،وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .

وقال بيان "الداخلية"، :« بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور» .

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الداخلية السعودية، على تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة في قضية أخرى بمدينة أبها .

وجاء نص البيان :« أقدم / عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل / فرحان بن مضواح بن جابر القحطاني – سعودي الجنسية – ،وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته» .

وتابع :« وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور» .

واختتم بيان وزارة الداخلية :« وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ ، بمدينة أبها بمنطقة عسير».

وكان الديوان الملكي السعودي، أصدر بيان أكد فيه نقل الملك سلمان إلى إحدى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، بسبب تعب في المرارة.

وتصدر هاشتاج باسم الملك سلمان الترند على "تويتر"، حيث دعا له آلاف المستخدمين بالشفاء العاجل.


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