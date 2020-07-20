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«الآثار» تكشف حقيقة هدم مقابر المماليك لعمل طريق جديد

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مقابر المماليك

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، حقيقة الأنباء المتداولة حول هدم مقابر المماليك الأثرية، من أجل شق طريق جديدة .

وقال "وزيري"، في تصريحات إعلامية، إنه "لا مساس بأي مبنى أو مقبرة مسجل أثرية في مختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ محور الفردوس بعيد تماما عن حدود القاهرة التاريخية والتي سُجلت حدودها باليونسكو عام 1997 ".

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لا صحة لما يردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن هدم ا?ي مقابر ا?ثرية تخص جبانة المماليك، موضحا ا?ن الا?زالات الجارية الا?ن لا?نشاء محور الفردوس، ليست ضمنها مبانٍ أثرية ولا يستطيع أحد هدم ا?ي ا?ثر ".

وأضاف "هذه المقابر ليست مسجلة آثار، فكل هذه المقابر تعود ا?لى القرن العشرين، والوزارة تتابع عمليات الهدم للاطمئنان على حالة المقابر المسجلة والتا?كد من سلامتها ".


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