» لأول مرة.. هذه الدولة تعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا

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الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 3 يوليو الجاري.


وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد يظل ألفا و38 إصابة.


وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجراء ألف و565 اختبارًا في أنحاء البلاد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.


ويذكر أن قبرص كانت سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

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