الصحة العالمية: نحتاج لوقت أكبر لإيجاد لقاح لفيروس كورونا

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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن تتبع انتشار فيروس كورونا يعد إحدى الأدوات الرئيسية للسيطرة على الوباء في المجتمعات، مؤكدا أن أي دولة لن تستطيع التحكم في الفيروس إذا لم تعرف أين هو.


وأضاف أن تطبيقات الهواتف يمكن أن تساعد في عملية التتبع لكن لا شئ يحل التتبع على أرض الواقع من قبل العمال الصحيين المدربين.


وأكد أدهانوم أن الدول عليها التحرك بشكل سريع لمواجهة أي تفشي لفيروس كورونا، وأنه ليس عليهم انتظار إنتاج لقاح، بل عليهم الجميع إنقاذ الأرواح الآن، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في  تسريع أبحاث اللقاحات ، مع القيام من الإجراءات لمكافحة الوباء.


وتابع أن الطريق لا يزال طويلا للحديث عن لقاحات إيجابية بشأن كورونا.

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