أمريكا تعاقب الصين بسبب الأيجور

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها ستضيف 11 شركة صينية إلى "القائمة الاقتصادية السوداء" في الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة بأنها ستضيف الشركة الصينية لتورطها فيما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان بخصوص معاملة بكين للإيجور في شينغيانغ في غرب الصين.

وأوضحت أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء متورطة بتشغيل الإيجور وغيرهم من الأقليات المسلمة قسريا.

وبينت وزارة التجارة أن من بينها العديد من شركات المنسوجات، وشركتين قالت إنهما تجريان تحليلات جينية تستخدم لزيادة قمع الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى.



