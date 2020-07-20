  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:44 م
Advertisements
بحث متقدم
الإفتاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى

البرلمان

البرلمان يوافق على إرسال الجيش للقتال خارج مصر

الذهب

الذهب يقفز لمستوى قياسي لم يسجله منذ 9 سنوات

سد النهضة

مفاجأة.. أزمة سد النهضة تدخل مسارًا جديدًا

المنتصر بالله

مفاجأة.. المنتصر بالله لا يعلم بوفاة رجاء الجداوي و"الفيشاوي"

الأيجور

أمريكا تعاقب الصين بسبب الأيجور

صلاح

صفقة تبادلية.. الدوري الإيطالي يستعد لاستقبال محمد صلاح

أسباب الخلاف بين أوغلو وأردوغان

«أوغلو» يطالب «أردوغان» بالجلوس والتحدث مع مصر

الملك سلمان

رغم مرضه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

السيسي وترامب

السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي بشأن ليبيا

الإعلان عن يوم عيد الأضحى في السعودية

عرب وعالم

صورة
صورة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

«كاني ويست» يعقد أول تجمع انتخابي للترشح للرئاسة الأمريكية

#

السعودية تسجل الحصيلة الأضخم لإصابات كورونا في يوم واحد

#

تحديد موعد عيد الفطر في السعودية

#

الإعلان عن إصلاحات جديدة في السعودية

تعذر اليوم الاثنين رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد استطلاعه في المملكة العربية السعودية ما يعني أن غدا هو المكمل للشهر ويوم الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفق "الرياض".

يأتي ذلك تطبيقا لما أعلنه سابقا، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاق بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حالات الشفاء في العراق من كورونا تتخطى الإصابات
» حكم بالإعدام في المنيا على جريمة ارتكبت عام 2007
» مواجهتان من العيار الثقيل للزمالك قبل بداية الدوري
» لأول مرة.. هذه الدولة تعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا
» إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب كورونا
» السجن 6 سنوات لنجل وزير الدفاع الجزائري الأسبق
» ضبط متهم محكوم عليه بالسجن 240 عامًا
» كويتي يقتل زوجته السعودية الحامل والسبب صادم
» السعودية تعلن عن 37 وفاة و2429 إصابة جديدة بكورونا
» الكشف عن سبب قتل طالب الطب وفصل رأسه عن جسده
» رئيس اليمن الراحل يظهر في أحد شوارع صنعاء ويثير ضجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية