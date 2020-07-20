» مواجهتان من العيار الثقيل للزمالك قبل بداية الدوري

استقر نادي الزمالك على خوض مبارياته الودية بمعسكر الحالي على ملعب استاد “الجيش” ببرج العرب والتي يواجه فيها كل من بيراميدز وطلائع الجيش.





ويلتقي فريق الزمالك مع طلائع الجيش في ثاني ودياته استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي مساء الأربعاء المقبل على أن يخوض المباراة الثالثة الخميس على نفس الملعب أمام بيراميدز.





ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.