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حكم بالإعدام في المنيا على جريمة ارتكبت عام 2007

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الطيب حسين

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شهد محافظة المنيا اليوم الاثنين، إصدار محكمة الجنايات حكمًا حضوريا بالإعدام شنقا على 4 متهمين في جريمة ارتكبت عام 2007.


جاء هذا بعد إدانتهم بتهمة قتل 3 أشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة بدون ترخيص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وشمل قرار الحكم، أخوين شقيقين شاركا في الجريمة.

وتعود أحداث القضية لعام 2007، حينما تم العثور على جثة "أحمد-ا"، ملقاة في إحدى الترع بزمام مركز ملوي، وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر بالجمجمة، وجبهة الرأس، وتلف العينين، وكسر بخلفية اليد اليسرى.

وتبين من التحريات والتحقيق، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من الشقيقين المذكورين أعلاه (30 عاما و23 عاما)، وكذلك أحد الفلاحين وعامل، في سن الثلاثين عاما.

وبعد القبض على الجناة، اعترفوا بالجريمة وأرشدوا على مسرح الجريمة والسيارة والأدوات.

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