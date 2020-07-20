شاهد.. وزير الأوقاف يبكي على الهواء

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه كما قال الرئيس السيسي الجيش المصري جيش رشيد موجها التحية للإعلامي أحمد موسى وكل المنابر الإعلامية الوطنية.

وأضاف باكيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أنه مستعد أن يكون في الصفوف الأولى للقوات المسلحة دفاعا عن الوطن وأن مصر حائط الصد لإفساد المخططات التي تدار ضد المنطقة.

وتابع أن المناطق الرمادية مرفوضة وعلى الجميع أن يعلي مصلحة الوطن فوق الجميع ويتم تنحية أي مشاكل داخلية وأن من يدخل الدولة في مشاكل فرعية فسيكون في صفوف الأعداء.

وأشار إلى كل المؤسسات والإعلام تتوحد خلف الرئيس القائد والقوات المسلحة كما حدث في كل المواقف التاريخية.

وقال إن الوزارة ستنظم سلسلة دورات بداية من الجمعة المقبل لمواجهة الإرهاب الإلكتروني  لتدريب الأئمة والرد وتفنيد كل الخونة.


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