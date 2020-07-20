  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:21 م
Advertisements
بحث متقدم
جمعة

شاهد.. وزير الأوقاف يبكي على الهواء

أرشيفية- قتل

مجزرة عائلية تهز الصعيد.. قتل أمه وزوجته وبناته والسبب لا يصدق

الإفتاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى

البرلمان

البرلمان يوافق على إرسال الجيش للقتال خارج مصر

الذهب

الذهب يقفز لمستوى قياسي لم يسجله منذ 9 سنوات

سد النهضة

مفاجأة.. أزمة سد النهضة تدخل مسارًا جديدًا

المنتصر بالله

مفاجأة.. المنتصر بالله لا يعلم بوفاة رجاء الجداوي و"الفيشاوي"

صلاح

صفقة تبادلية.. الدوري الإيطالي يستعد لاستقبال محمد صلاح

أسباب الخلاف بين أوغلو وأردوغان

«أوغلو» يطالب «أردوغان» بالجلوس والتحدث مع مصر

الأيجور

أمريكا تعاقب الصين بسبب الأيجور

تصريح صادم من وزير ري "مبارك" عن سد النهضة

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

من داخل البرلمان.. وزير الري عن سد النهضة: مش هنقف نتفرج

#

وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

#

وزير الري الأسبق يكشف سرًا خطيرًا عن سد النهضة

#

تصريحات حازمة من الخارجية عن سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، إن الصور المتداولة لمخزون سد النهضة أو النيل الأزرق تؤكد أن إثيوبيا بدأت المليء الفعلي  لسد النهضة رغم زعمها أنه تجميع لمياه الأمطار، ويؤكد أن السودان لا تنسق نهائيًا مع إثيوبيا لدرجة أنها لم تتمكن من تشغيل سدودها، ونتج عن ذلك نقص مياه الشرب وخروج بعض محطات المياه عن الخدمة بالسودان.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن اجتماعي قادة الاتحاد الإفريقي غدًا سيدور حول نتائج المفاوضات السابقة، وما نجم عنه من عدم حدوث تفاهم بسبب تعنت البعض.

وأكد وزير الري الإسبق، أن فشل مفاوضات سد النهضة سببه التعنت الإثيوبي، رغم ان المفاوض المصري والسوداني أبدوا مرونة كاملة، مشددًا على ضرورة وضع اتفاقية ملزمة بجميع بنودها فنيًا وقانونيًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حالات الشفاء في العراق من كورونا تتخطى الإصابات
» حكم بالإعدام في المنيا على جريمة ارتكبت عام 2007
» مواجهتان من العيار الثقيل للزمالك قبل بداية الدوري
» لأول مرة.. هذه الدولة تعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا
» إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب كورونا
» السجن 6 سنوات لنجل وزير الدفاع الجزائري الأسبق
» ضبط متهم محكوم عليه بالسجن 240 عامًا
» كويتي يقتل زوجته السعودية الحامل والسبب صادم
» السعودية تعلن عن 37 وفاة و2429 إصابة جديدة بكورونا
» الكشف عن سبب قتل طالب الطب وفصل رأسه عن جسده
» رئيس اليمن الراحل يظهر في أحد شوارع صنعاء ويثير ضجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية