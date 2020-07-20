مستشار الرئيس يكشف عن عدد مصابي كورونا على التنفس الصناعي

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المساعدة بالرعاية المركزة متوفرة، مضيفًا :« أعداد مرضى كورونا على أجهزة التنفس الصناعي انخفضت».

وتابع «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه يجب الاستمرار في الاجراءات الإحترازية للسلامة من الأمراض المزمنة الصدرية.

وشدد على استخدام الكمامات ووسائل النظافة والوقاية والمواد المطهرة وعدم التكدس وتحقيق التباعد في الأماكن المختلفة


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