الديهي": مصر الدولة الوحيدة المهيأة للحفاظ على الأمن القومي العربي

20 يوليه 2020 - 09:18 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان المصري وافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بإجمالي الحضور البالغ عددهم 510 عضو في سابقة وطنية واصفًا بيان مجلس النواب بالرائع، مؤكدًا ان الشعب المصري بأكمله مصطف خلف قيادته السياسية.



وأشاد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، بجملة تضمنها بيان مجلس نواب، وهي جملة "فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب"، مؤكدًا أنها عبارة مكتوبة بميزان الصدق والوطنية، فالجيش هو الشعب والعكس، وتركيبة الجيش المصري تختلف عن جيوش العالم ليس فقط في عقيدته، وإنما في تشكيلته وأفراده.



وتابع، أنه لا صوت يعلو فوق صوت المصالح العليا للبلاد، والكرامة المصرية، والأمن القومي المصري، المرتبط بالأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر الدولة الوحيدة المهيأة للحفاظ على الأمن القومي العربي.



وأكد، أن القوات المسلحة لديها الآن رخصة دستورية وقانونية وشرعية دولية لتحديد الزمان والمكان للرد والردع، ولديها كامل الحق والصلاحيات وفقًا لما تراه القيادة لردع أي عدو ومجابهة أي اعتداء، وبيان مجلس النواب خطوة قانونية ودستورية وأخلاقية، ويعكس أن مصر دولة المؤسسات.

