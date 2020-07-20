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"الديهي": القضية الفلسطينية لم تغيب لحظة عن بؤرة اهتمام صانع القرار المصري

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الديهي
الديهي

الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية أكد للرئيس الفلسطيني موقف مصر لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر أم العرب والشقيقة الكبرى للجميع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن جميع الدول العربية وضعت القضية الفلسطينية على الرف، ومصر هي التي تحرك الملف الفلسطيني وهي التي نقلت الملف الفلسطيني من مكتبة التراث للواقع مرة أخرى، وتحاول
إخراج القضية الفلسطينية من العزلة والثلاجة الدولية، وإعادة إحياءها مرة أخرى.

وتابع، أن حل القضية الفلسطيني من وجهة النظر المصرية منذ نعومة أظافرنا وحتى الآن وحتى الممات ثابت ولم يتغير، على حل الدولتين حدود الدولة الفلسطينية قبل 5 يوليو 1967، وعاصمة فلسطين القدس الشرقية، ولا للمستوطنات الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية، والمستوطنات عمل إجرامي من وجه النظر المصرية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغيب لحظة عن بؤرة اهتمام صانع القرار المصري.

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