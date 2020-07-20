» نشأت الديهي: مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بحرفية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بشكل حرفي ومهني، ولديها صبر استراتيجي في هذا الامر.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن قلق المصريين مشروع، ورغم التعامل مع مفاوض مراوغ ومناور، لكننا دولة سلام نريد التعاون الصادق، واثيوبيا تفتقر لهذه النظرة.
وناشد، المصريين في الخارج ومنظمات المجتمع المدني بنشر تخوفاتهم وعرض مشكلة سد النهضة وتوضيح حقيقة الأزمة للعالم أجمع باللغات الأجنبية، معقبًا: "لا نسوق أمال كاذبة أو أخبار مزيفة، ولكن يجب التأكيد على حقنا في نهر النيل، والتأكيد أن نهر النيل للجميع ويسع الجميع وليس ملك لإثيوبيا أو مصر أو السودان، وأن ازمة سد النهضة مشكلة كبيرة ستؤثر على العالم اجمع.