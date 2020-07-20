ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

20 يوليه 2020 - 09:35 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة بمصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه يوم أمس.



وسجل سعر العملة الأمريكية، عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع، في بنك مصر.



وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.



وفي البنك االأهلي بلغ السعر 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.



أما البنك التجاري الدولى فسجل 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.



وفي بنك والتعمير والإسكان بلغ السعر 15.92 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.



أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

