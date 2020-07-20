رقم ضخم.. "فوربس" تكشف حجم ثروة الملكة إليزابيث

20 يوليه 2020 - 09:41 م

عدّت مجلة "فوربس" العالمية تقريراً حول الثروة الخاصة للملكة إليزابيث الثانية، والتي قدرّت بحوالى 530 مليون دولار أميركي.

تمتلك الملكة مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية، ومنزلاً ريفياً تبلغ قيمته 65 مليون دولار أميركي، وقلعة بالمورال الأسكتلندية تبلغ قيمتها 140 مليون دولار أميركي.

هذا بالإضافة الى إمتلاكها كنوزاً وطنية، كبرج لندن، والقصور، والعقارات الملكية وقطع الأثاث، والتاج الذي قيمته لا تقدّر.

كما لفت التقرير، الذي لاقى ضجّة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، الى أن الملكة تنال حوالى 12 مليون دولار أميركي من ثروتها، من ضرائب الإستثمارات في دوقية لانكستر.



